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С 2018 года в Прикамье изменится программа капремонта

01.11.2017 17:56
Программа капитального ремонта в Пермском крае изменится из-за малой эффективности.
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На заседании Правительства Пермского края были оглашены итоги работы программы капитального ремонта в регионе. В период с 2015 по 2017 годы в крае под капитальный ремонт попали 323 дома из 1459 планируемых. Столь низкий процент (22%) обусловлен ограниченностью программы в действиях (для участия в программе можно выбрать только один вид ремонта: крыша, фасад, фундамент и тп.), а также низкий предел стоимости работ, из-за которого никто не брался за них, плюс плохая собираемость платежей.

Для решения этих проблем с 2018 года планируется перейти на комплексный капитальный ремонт, по которому работы будут разделены на внутренние и внешние. Также повысятся предельные стоимости работ и будут разделены распределения денежных средств фонда по муниципалитетам, сообщили ТК "ВЕТТА" в администрации Пермского края.

Метки: капремонт 2018 изменение программа
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