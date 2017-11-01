С 2018 года в Прикамье изменится программа капремонта

На заседании Правительства Пермского края были оглашены итоги работы программы капитального ремонта в регионе. В период с 2015 по 2017 годы в крае под капитальный ремонт попали 323 дома из 1459 планируемых. Столь низкий процент (22%) обусловлен ограниченностью программы в действиях (для участия в программе можно выбрать только один вид ремонта: крыша, фасад, фундамент и тп.), а также низкий предел стоимости работ, из-за которого никто не брался за них, плюс плохая собираемость платежей.

Для решения этих проблем с 2018 года планируется перейти на комплексный капитальный ремонт, по которому работы будут разделены на внутренние и внешние. Также повысятся предельные стоимости работ и будут разделены распределения денежных средств фонда по муниципалитетам, сообщили ТК "ВЕТТА" в администрации Пермского края.