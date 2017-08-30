Половина жителей Перми до сих пор платят за коммуналку через посредников
30.08.2017 19:04
Практически в каждом втором многоквартирном доме Перми люди платят за тепло и горячую воду напрямую ресурсоснабжающим организациям.
Собственники ещё пару лет назад стали принимать решения об исключении этих строк из общих платежек от управляющих организаций, тем самым полностью исключая посредников в расчетах за коммуналку.
"Практика применяется на всей территории России, но город Пермь и Пермский край в данном случае являются передовиками в данной области", - говорит начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ администрации Перми Александр Бородин.
Сегодня жилищный кодекс говорит, что это право собственников самостоятельно определять как производить расчеты. Но, возможно, уже в ближайшее время прямые платежи будут применяться в обязательном порядке. Соответствующий закон сейчас находится в верхней палате парламента страны.
Прямые платежи - это гарантия, что ваш платеж дойдет до адресата, а не осядет в карманах нерадивых управленцев. По статистике прошлого года, платежная дисциплина управляющих компаний Перми перед ресурсниками в среднем составляет 70-80%.
Сегодня перейти на прямые платежи можно в двух случаях: самостоятельно провести общее собрание собственников и принять соответствующее решение, либо, если ваша управляющая организация задолжала теплоэнергетикам за три месяца и более, то последние имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор с ней и перевести собственников на прямые расчеты.
Другие новости
22 Августа 2017
14 Августа 2017
09 Августа 2017
04 Июля 2017
01 Июля 2017
28 Июня 2017
28 Июня 2017
27 Июня 2017
23 Июня 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦