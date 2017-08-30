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Половина жителей Перми до сих пор платят за коммуналку через посредников

30.08.2017 19:04
Практически в каждом втором многоквартирном доме Перми люди платят за тепло и горячую воду напрямую ресурсоснабжающим организациям.
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Собственники ещё пару лет назад стали принимать решения об исключении этих строк из общих платежек от управляющих организаций, тем самым полностью исключая посредников в расчетах за коммуналку.

"Практика применяется на всей территории России, но город Пермь и Пермский край в данном случае являются передовиками в данной области", - говорит начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ администрации Перми Александр Бородин.

Сегодня жилищный кодекс говорит, что это право собственников самостоятельно определять как производить расчеты. Но, возможно, уже в ближайшее время прямые платежи будут применяться в обязательном порядке. Соответствующий закон сейчас находится в верхней палате парламента страны.

Прямые платежи - это гарантия, что ваш платеж дойдет до адресата, а не осядет в карманах нерадивых управленцев. По статистике прошлого года, платежная дисциплина управляющих компаний Перми перед ресурсниками в среднем составляет 70-80%.

Сегодня перейти на прямые платежи можно в двух случаях: самостоятельно провести общее собрание собственников и принять соответствующее решение, либо, если ваша управляющая организация задолжала теплоэнергетикам за три месяца и более, то последние имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор с ней и перевести собственников на прямые расчеты.
Метки: ЖКХ прямые расчеты
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