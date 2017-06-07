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Образцовое ТСЖ

07.06.2017 13:36
Закрытый двор в историческом центре города. Цветники, малые архитектурные формы, разметка, шлагбаумы, чистота и порядок вокруг. А подъезды так и хочется назвать парадными: картины, вазы, аппликации. И за всё это жители платят ничуть не больше своих соседей.
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С одного квадратного метра 20 рублей 80 копеек - содержание и 4 рубля 70 копеек - текущий ремонт. Каждый может сравнить эти цифры со своими в ежемесячной платежке. Если они больше, а состояние вашего дома оставляет желать лучшего - повод задать вопросы. Именно неравнодушие, по мнению членов правления этого ТСЖ, как раз и является залогом ухоженного дома.

"Во-первых, нужна инициатива. Инициатива всех жителей. Чтобы каждый житель, подходя с какими-либо предложениями, мог внести что-то от себя. У кого-то свободное время есть, у кого-то возможности и связи, у кого-то информация есть. И все это в кучку создает условия того, чтобы всё процветало", - рассказывает член правления ТСЖ "Кирова-10" Елена ДЁМИНА.

А уже в следующем году собственники планируют поставить здесь ещё и спортивные тренажеры. И средства на это, опять же, дополнительно собирать не станут. Уверяют, впишутся в текущий бюджет и попробуют получить поддержку со стороны, это, говорят, не так уж сложно. Было бы желание.
Метки: ТСЖ ЖКХ
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