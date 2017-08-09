Фасады домов в центре Перми приведут в порядок к 2023 году

Собственники дома говорят, что его ни разу капитально не ремонтировали с момента постройки дома, а это 1959 год.

"Нам очень стыдно находиться и жить в таком доме. Являться собственниками такого дома, потому что фасад, который смотрит на центральную площадь города просто поражает и создаёт опасность для прохожих. И под моим окном напротив МВД отвалился кусок огромный. И этот кусок площадью 1 квадратный метр. Если такой кусок упадет на голову прохожему, то доставит немало неприятностей", - говорит председатель совета дома "Героев Хасана, 1" Инна ОВЧИННИКОВА.

Этот дом, как и многие другие на Компросе, не является объектом культурно-исторического наследия, соответственно, бремя содержания падает целиком и полностью на собственников. В то же время, от того как выглядят многоэтажки на центральных улицах Перми зависит общее впечатление о нашем городе. Поэтому на уровне муниципалитета принято решение помочь хозяевам этих домов с реконструкцией фасадов.

"Основных - это по Компросу от Соборной площади и до Тихого Компроса. В прошлом году были проведены работы по улице Ленина и там практически всё сделано. Осталось несколько фасадов, таких как Ленина, 87. Но мы в рамках капремонта будем приводить. В этом году мы выходим на бюджет и постараемся выйти на проектирование первых 10 фасадов, просим небольшую сумму денег спроектировать, а уже в следующем году начать какие-то работы. Но я думаю, что основной фронт работ в любом случае будет в 19-м году, когда мы придём к пониманию сколько это будет стоить, но ориентировочно - это 100 миллионов в год на фасады домов", - рассказывает заместитель главы администрации - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми Сергей РОМАНОВ.

Причем, подход должен быть комплексным, говорят в администрации. Работы по приведению фасадов к историческому виду должны быть проведены одновременно с проведением капитального ремонта той же крыши, фундамента и других коммуникаций дома.

Нам есть на кого ровняться. Например, в Казани фасады домов на центральных улицах отремонтировали ещё к Универсиаде 13-го года, в Екатеринбурге определили более 2000 объектов, которые должны обрести новое лицо к Чемпионату мира 2018-го. А в Санкт-Петербурге разве не красивые фасады зданий создают общее настроение миллионов туристов со всего мира, которые прогуливаются по Невскому.

"Культура в широком смысле начинается с чистоты, с порядка, с красоты визуальной, с удобства. Человек так устроен, понятно, что у него на первом месте безопасность, работа, но если вы живете не в красивом, не в уютном городе, то очень сложно его удержать даже большими деньгами. Поэтому огромный большой мегаполис как Пермь, если мы хотим сохранить жителей города Перми, если мы хотим сохранить молодёжь, потому что именно они определяют всё на десятилетия вперед перспективы города, то город должен быть уютным и город должен быть красивым. Это проверено годами", - отметил глава администрации Свердловского района Перми Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ.

Дедлайн определен - 2023 год, трёхсотлетие города. Именно к этой дате абсолютно все фасады как минимум на центральных улицах должны преобразиться. А для того, чтобы сохранить их в обновленном виде надолго, к бизнесу будут предъявляться определенные требования, согласно которым размещать рекламные конструкции и различные баннеры на фасадах таких зданий можно будет лишь при определенных условиях. Чтобы они не портили общий архитектурный ансамбль. Пока же пермякам предлагается лишь запастись терпением.