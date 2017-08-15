Финский фонд купил 45% пермского производителя таблеток

Гендиректор и совладелец пермской фармацевтической компании «Медиасорб» подтвердил изданию «Ведомости» информацию о закрытии сделки по покупке доли в 45% финским фондом CapManRussia. Владелец компании, производящей таблетки цитрамон, анальгин, мелоксикам, парацетамол, бромгексин, мукалтин и другие препараты, отказался комментировать сумму сделки с иностранцами.

Деньги, полученные от продажи доли компании должны пойти на развитие «Медиасорба». CapMan Russia решили инвестировать в пермское производство, потому что на рынке фармации «Медиасорб» имеет большой вес и достаточно перспективен, так как успешно продается в аптечных сетях и имеет свои разработки.