Приложение для просмотра онлайн-ТВ Vintera стало бесплатным в Google Play
04.09.2017 12:05
Пользователям мобильных телефонов и планшетов вновь стало доступно бесплатное приложение от Vintera.tv.
Мобильное приложение позволяет любому желающему просматривать телеканал «ВЕТТА 24» в любом месте, где есть доступ к интернету.
Напомним, телеканал «ВЕТТА 24» начал свое круглосуточное вещание в приложении Vintera.tv 30 декабря 2016 года. Vintera.tv предназначено для вещания телевизионных каналов качества SD, HD и 3D на все интернет-совместимые устройства: компьютеры, Smart-телевизоры, интернет-ТВ-приставки, мобильные устройства iPhone, iPad и Android. За это время, по статистике от Vintera.tv, телеканал «ВЕТТА 24» уже посмотрели более 1,5 млн человек.
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