Безопасные перевозки

Знать, чтобы жить
Проект "ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ" - это шпаргалка на каждый день для всех и для каждого. В программах без нравоучений и наставлений автор рассказывает на конкретных примерах к каким последствиям может привести халатность, безответственность, небрежность и отсутствие бдительности. Экстремизм, терроризм, взрывы, убийства, пожары, кражи, грабежи, мошенничества... Это не просто страшные слова, которых стоит пугаться. Важно знать, как всего этого можно избежать. Обезопасить себя и своих близких.