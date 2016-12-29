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Знать, чтобы жить

Проект "ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ" - это шпаргалка на каждый день для всех и для каждого. В программах без нравоучений и наставлений автор рассказывает на конкретных примерах к каким последствиям может привести халатность, безответственность, небрежность и отсутствие бдительности. Экстремизм, терроризм, взрывы, убийства, пожары, кражи, грабежи, мошенничества... Это не просто страшные слова, которых стоит пугаться. Важно знать, как всего этого можно избежать. Обезопасить себя и своих близких.

30 Декабря
Безопасные перевозки
Автомобиль - средство повышенной опасности. И эта характеристика справедлива для любого транспортного средства. Так что право на управление им - не только право, но и ответственность...
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