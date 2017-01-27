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Здоровые дети
По пятницам в "Утреннем вестнике"
Главное счастье для родителей — чтобы ребенок был здоров. Обойти подводные камни в процессе воспитания и развития детей помогает рубрика «Здоровые дети» на телеканале ВЕТТА.
03 Февраля
Возрастные кризисы у детей
Специалистами составлен специальный календарь кризисов детского возраста. Кризис одного года, трёх, шести лет... Но кризис трех лет многих родителей буквально сбивает с ног
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