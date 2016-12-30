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Здоровые дети
По пятницам в "Утреннем вестнике"
Главное счастье для родителей — чтобы ребенок был здоров. Обойти подводные камни в процессе воспитания и развития детей помогает рубрика «Здоровые дети» на телеканале ВЕТТА.
13 Января
Ребенок один дома
Всем родителям знакома ситуация, когда нужно выйти из дома на пару часов, оставив ребенка одного дома. Некоторые уходят спокойно, другие не находят себе места, ежеминутно названивая своему чаду.
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