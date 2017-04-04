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06 Апреля
Путь к успеху
Лет 10 назад в Перми впервые прозвучала фраза "Пацан к успеху шёл, не фартануло". С тех пор выдернутая из контекста криминального сюжета реплика стала расхожим интернет-мемом...
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06 Апреля