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Написать Михаилу Гасенегеру

14 Февраля
Не хотят работать...
Время нынче непростое, понимаю… Крутиться приходиться как можешь. Самый частый довод молодых безработных удивительно логичен – с моей квалификацией и моим талантом толковую должность найти очень сложно.
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