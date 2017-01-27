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Вечерний вестник
19.00 и 21.00 по будням
Вечерняя информационно-аналитическая программа. Оперативность, творческий подход и необычный взгляд на события жизни города — основные принципы построения «Вечернего вестника».
Юлия Колмогорова
Денис Пальчиков
Дмитрий Кутявин
Максим Суханов
30 Января
Вечерний вестник от 30 января
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