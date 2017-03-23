наряднаяпятница

- Чемоданное настроение. Несмотря на то, что площадка под новый зоопарк пока пустует, дело, похоже, сдвинулось с мёртвой точки (зоопарк)



- 9 дней счастья. Мы выяснили, чем можно познавательно заняться на весенних каникулах. Вариантов хватает... (весенние каникулы)



- Нарушений более, чем достаточно. Итогами проверки пермского тарифного регулятора поделились специалисты федеральной антимонопольной службы (фас фас)



- Купола в небе! В Березниках подходит к концу восстановление никольского храма (купола в Березниках)



- Навруз для всех! В Перми с размахом встретили день весеннего равноденствия

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