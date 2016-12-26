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Тайны здоровья
21.25 по пятницам

«Тайны здоровья» — передача, направленная на профилактику здоровья, на повышение уровня информированности населения о предоставляемых в Перми медицинских услугах. 

Андрей Ронзин
главный врач городской клинической больницы № 4.
03 Января
Правильное питание
26
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