Клещевой энцефалит

Клещевым энцефалитом заражены порядка 10% всех иксодовых клещей, живущих в Пермских лесах. У этих насекомых острое обоняние - клещи чувствуют запах животного или человека на расстоянии до 10 метров.

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