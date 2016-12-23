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Спецрепортаж
Специальные репортажи - это цикл документальных работ, подготовленных корреспондентами телекомпании ВЕТТА на самую разнообразную тематику. Экономика, криминал, образование, здравоохранение - самые важные аспекты жизни Пермского края и не только.
23 Декабря
Путешествие в Чермоз
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