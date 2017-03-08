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Спецрепортаж

Специальные репортажи - это цикл документальных работ, подготовленных корреспондентами телекомпании ВЕТТА  на самую разнообразную тематику. Экономика, криминал, образование, здравоохранение - самые важные аспекты жизни Пермского края и не только. 


07 Марта
Пермские подвижники
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