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Правильный ответ: все новости о ЕГЭ
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Мечтаешь сдать ЕГЭ на все 100? Тогда внимание! Специально для старшеклассников и их родителей мы подготовили рубрику "Правильный ответ". О чем важно помнить, когда собираешься на экзамен, как лучше подготовиться к ЕГЭ и какие еще изменений ждут нас в образовании? На эти и многие другие вопросы дают разъяснения представители краевого министерства образования и науки, организаторы ЕГЭ, председатели предметных комиссий и лучшие педагоги. Тех, кто внимательно следит за всеми выпусками, ждёт... сюрприз!

Анастасия Петухова
23 Марта
В Прикамье начинается досрочная сдача ЕГЭ
Сегодня 23 марта в России досрочно сдают географию и информатику. Правила - все те же. Участникам строго запрещено приносить в аудиторию сотовый телефон и пользоваться справочными материалами.
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