Как написать ЕГЭ на 100 баллов

Правильный ответ: все новости о ЕГЭ
Мечтаешь сдать ЕГЭ на все 100? Тогда внимание! Специально для старшеклассников и их родителей мы подготовили рубрику "Правильный ответ". О чем важно помнить, когда собираешься на экзамен, как лучше подготовиться к ЕГЭ и какие еще изменений ждут нас в образовании? На эти и многие другие вопросы дают разъяснения представители краевого министерства образования и науки, организаторы ЕГЭ, председатели предметных комиссий и лучшие педагоги. Тех, кто внимательно следит за всеми выпусками, ждёт... сюрприз!