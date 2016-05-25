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Правильный ответ: все новости о ЕГЭ
2 раза в месяц

Мечтаешь сдать ЕГЭ на все 100? Тогда внимание! Специально для старшеклассников и их родителей мы подготовили рубрику "Правильный ответ". О чем важно помнить, когда собираешься на экзамен, как лучше подготовиться к ЕГЭ и какие еще изменений ждут нас в образовании? На эти и многие другие вопросы дают разъяснения представители краевого министерства образования и науки, организаторы ЕГЭ, председатели предметных комиссий и лучшие педагоги. Тех, кто внимательно следит за всеми выпусками, ждёт... сюрприз!

Анастасия Петухова
09 Февраля
Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Семейный поход на экзамен оказался не только интересным, но и полезным. Взрослые на собственном опыте узнали, что такое ЕГЭ. Идея Всероссийской акции заинтересовала родителей со всего Пермского края.
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