(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет
Люди говорят

30 Марта
Чем отличаются товары на рынке от товаров на полках магазинов?
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОПУЛЯРНЫЕ ВЫПУСКИ
14 Марта 2017
Опрос: куда делись дворники?
17 Марта 2017
Опрос: что толкает молодежь рисовать граффити?
24 Марта 2017
Опрос: чем должны заниматься дети в весенние каникулы?
другие выпуски
Фильтр по дате
Фильтр по дате
от
до
Скрыть фильтр

Возврат к списку

ПОГОДА ПЕРМЬ
30 Марта