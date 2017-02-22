Марина Железницких, главный врач клиники стоматологии и эстетики "АМАРИС", кандидат медицинских наук

Лобби-холл
21.20 - вторник и четверг
повторы: 10.00 - среда, пятница
Независимая, интеллектуальная, не имеющая аналогов на пермском телевидении программа. «Лобби-холл» — это программа об успешных людях Пермского края. Гости — заметные фигуры политической, экономической, культурной жизни — по-новому открываются перед зрителями. Они высказывают собственную обоснованную позицию на российское или региональное событие. Девиз программы: «Думать, делать и говорить одно и то же».
«Лобби-холл» завоевал максимальную зрительскую аудиторию и популярность. Гостями передачи уже стали многие пермские политики, бизнесмены, творческие деятели и общественники. Каждый выход в эфир вызывает широкий общественный резонанс. Это программа, о которой говорят. Аудитория передачи — люди, принимающие решения, банковские служащие, руководители компаний, политики, представители бизнеса.