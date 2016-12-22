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Лобби-холл
21.20 - вторник и четверг
повторы: 10.00 - среда, пятница

 Независимая, интеллектуальная, не имеющая аналогов на пермском телевидении программа. «Лобби-холл» — это программа об успешных людях Пермского края. Гости — заметные фигуры политической, экономической, культурной жизни — по-новому открываются перед зрителями. Они высказывают собственную обоснованную позицию на российское или региональное событие. Девиз программы: «Думать, делать и говорить одно и то же».
 «Лобби-холл» завоевал максимальную зрительскую аудиторию и популярность. Гостями передачи уже стали многие пермские политики, бизнесмены, творческие деятели и общественники. Каждый выход в эфир вызывает широкий общественный резонанс. Это программа, о которой говорят. Аудитория передачи — люди, принимающие решения, банковские служащие, руководители компаний, политики, представители бизнеса.

Станислав Уланов
Заместитель главного редактора телекомпании "ВЕТТА"
Валерий Мазанов
Главный редактор ИД "Компаньон"
23 Декабря
Дмитрий Федоров, депутат Пермской городской Думы
33
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ПОГОДА ПЕРМЬ
23 Декабря