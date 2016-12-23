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Книжная полка
Еженедельно по пятницам в "Утреннем вестнике"
Кажется, что Россия из самой читающей страны превратилась в самую пишущую. Книг издается очень много. Что стоит почитать, а что обойти вниманием - расскажет рубрика «Книжная полка».
Елена Лебедева
30 Декабря
Джон Гришэм "Время прощать"
Всем, кто когда-либо судился из-за наследства – очень полезно. Немножечко, конечно, вызывает оторопь от сумм этого наследства? Речь идет о миллионах долларов.
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