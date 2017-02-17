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Книжная полка
Еженедельно по пятницам в "Утреннем вестнике"
Кажется, что Россия из самой читающей страны превратилась в самую пишущую. Книг издается очень много. Что стоит почитать, а что обойти вниманием - расскажет рубрика «Книжная полка».
Елена Лебедева
03 Марта
Александр Цыпкин "Женщины непреклонного возраста"
Любого автора воспринимаешь тогда, когда несколько его фраз отзываются очень внутренним движением души. И постоянной мыслью при прочтении – ну прямо думает, как я.
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