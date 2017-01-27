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Дороже жизни

Суворовцы Пермского суворовского военного училища читают блокадную книгу Даниила Александровича Гранина

30 Января
Дороже жизни от 30 января
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30 Января