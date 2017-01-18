"Чуть-чуть политики делает человека гражданином" - это девиз программы.
Политика также неотделима от жизни, как перец от борща. Кто сегодня добавляет в нее этой острой приправы? Вместе с экспертами ведущий программы Дмитрий Кутявин разбирает актуальные политические события и создает тенденции.
Дмитрий Кутявин
25 Января
"Единая Россия" в ответе за все
"Единая Россия" не только принимает государственные решения на уровне правительства и Госдумы, но и полностью контролирует их исполнение, а стало быть, и несет полную ответственность и за них, и за ситуацию в стране.