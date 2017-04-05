X Cуперфинал школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдет в Перми
05 Апреля 2017 11:55
«Пермь - лучшее место для баскетбола». Именно с этой фразы началась жеребьевка Суперфинала школьной баскетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ». Нынче ей исполняется 10 лет. За это время из регионального прикамского, проект превратился в международный.
Алексей ФРОЛОВ основатель ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ", заместитель руководителя Россотрудничества:
- Когда мы начинали наш чемпионат никто не мог поверить и никто не мог в принципе предположить, что мы достигнем таких размеров, такое огромное количестве людей, школьников, родителей, педагогов, тренеров, разного рода компаний, федераций будет вовлечено в этот проект.
Общее количество участников лиги уже перевалило за полтора миллиона юных баскетболистов. Сегодня в чемпионате играют команды из 64 российских регионов, а так же из Монголии и Киргизии.
Андрей ГОЛДЫРЕВ, корреспондент:
- Оказаться в одной из восьми корзинок жеребьевки и в Суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» мечтают сотни мальчишек и девчонок по всей стране, но сюда удалось пробиться лишь самым лучшим: это 17 команд юношей и 17 команд девушек.
Символично, что свой юбилей «КЭС-БАСКЕТ» отмечает в родной Перми, а команда из 9-й школы сыграет в Суперфинале на правах хозяев. Ребята из этого же учебного заведения стали первыми чемпионами. А город на Каме подтвердил статус баскетбольного.
Ирина ИВЕНСКИХ, заместитель председателя Правительства Пермского края:
- Здесь открыты двери, здесь есть ощущения родного баскетбола, здесь есть ощущения, что есть среда, она есть не только у наших пермских ребят, она есть отовсюду. Есть среда, в которой баскетбол не просто нужен или важен, а без которой здесь нельзя.
«КЭС-БАСКЕТ», при поддержке генерального партнера – российской энергокомпании «Т Плюс», помогает юным баскетболистам: школам Пермского края за минувшее десятилетие передано более 12 тысяч мячей, 3 тысяч комплектов игровой формы. Групповой этап Суперфинала стартует 16 апреля. Решающие поединки пройдут 22 числа в УДС "Молот". Организаторы обещают грандиозное шоу с участием легенд пермского и мирового баскетбола.
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