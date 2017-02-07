В спортивных магазинах Перми вырос спрос на беговые дорожки?

К нашествию покупателей спортивные супермаркеты готовятся заранее: в ассортименте некоторых магазинов - по несколько десятков моделей тренажёров.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Подобрать беговую дорожку в спортивных магазинах можно абсолютно под любой карман, разброс цен на них, в среднем, от 11 до 80 тысяч рублей, под любые габариты жилья. Ширина самого компактного тренажёра - 50 см, такой, пожалуй, поместится даже в коридоре квартиры, самого большого - около 80 см.



Цена - не главное, говорят продавцы, - оздоровительный и жиросжигающий эффект смогут получить и покупатели дешёвых механических моделей. Но дорогая дорожка сродни автомобилю премиум-класса, - "их покупают не только те, у кого есть деньги, но и приверженцы комфорта", - уверяет продавец-консультант Мария ГАЙНУЛЛИНА.



Мария ГАЙНУЛЛИНА, продавец-консультант спортивных тренажёров:



- Есть дорожки, у которых имеются функция mp3. То есть вы можете включить музыку, послушать. Это для вашей комфортности - вы бежите, вам стало жарко, вы хотите, чтобы вас обдувал ветерок, вы включаете вентилятор. У более дорогих дорожек встроенные программы. Включаете, допустим, программу первую, у вас фиксированное время и дорожка сама меняет угол наклона и регулирует скорость.



В противном случае вам придётся запастись ручкой, бумагой, калькулятором и спортивной литературой, чтобы вручную производить расчёт режима тренировки и самостоятельно регулировать положение и скорость дорожки. Впрочем, если ваша цель - сбросить вес и укрепить сердечно-сосудистую систему, то можно придерживаться всего лишь одного простого правила - бегать на дорожке, минимум, по одному часу в день, чередуя шаг и резкое ускорение каждые 5-10 минут - советует фитнес-тренер Евгений ЗАХАРОВ. Ну, а тем, кто стремится стать ещё и обладателем фактурных мышц, домашним тренажёром ограничиться не удастся.



Евгений ЗАХАРОВ, фитнес-тренер:



- Бег на дорожке увеличит возможность человека работать ногами, ходить пешком, разовьёт немного ноги, увеличит выносливость ног. Если у человека задача - сформировать красивое накаченное тело, вырастить определённые мышечные объёмы, если мы говорим о женщинах, - сформировать талию, ягодичные мышцы, спину и т. д., то естественно силовые тренировки всё равно нужны.



Во всем, что касается здоровья и занятия на беговой дорожке - не исключение, не лишним будет участие специалиста, в данном случае - фитнес-тренера, который, составляя программу тренировок учтёт многие индивидуальные показатели человека, в том числе вес. К слову, избыточная масса тела может существенно скорректировать характер занятий на беговой дорожке.



Владимир ЕЛЫШЕВ, врач спортивной медицины:



- Мы, делая такие кардиотренировки для людей, которые страдают ожирением, мы, вроде бы, с одной стороны, даём нагрузку на сердце, а с другой стороны, мы сами себе вредим. Суставы начинают испытывать перегрузку. У нас получается травма капсульно-связочного аппарата либо хрящевой системы.



Врачи рекомендуют: лучшая альтернатива для имеющих лишний вес - велотренажёр, который позволит снизить нагрузку на суставы и позвоночник. Ну, а тем, кому бег не противопоказан, специалисты всё же советуют при любой возможности делать это на свежем воздухе, при том, что дополнительные неровностей дороги будут способствовать работе мельчайших мышц организма. Впрочем, для этого явно придется подождать до весны.



