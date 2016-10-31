В Перми завершилась реконструкция манежа в спорткомплексе «Прикамье»

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Реконструкция легкоатлетического манежа в спорткомплексе "Прикамье" продолжалась год. За это время подрядчик отремонтировал кровлю, фасад здания, а также заменил спортивное покрытие. Закуплено новое оборудование.