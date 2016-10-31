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В Перми завершилась реконструкция манежа в спорткомплексе «Прикамье»

30 Января 17:50
Реконструкция легкоатлетического манежа в спорткомплексе "Прикамье" продолжалась год. За это время подрядчик отремонтировал кровлю, фасад здания, а также заменил спортивное покрытие. Закуплено новое оборудование.
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Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:

- Выполнены отделочные работы, заменена система водоотопления. И сегодня легкоатлетический манеж совершенно обновленный открывает свои двери.

В прошлом году спорткомплекс перешел в муниципальную собственность. На реконструкцию из городского бюджета депутаты городской Думы выделили почти 30 миллионов рублей.

Всего в спорткомплекс "Прикамье" входит более десяти объектов. От крытой хоккейной площадки и теннисного корта, до футбольного поля с искусственным покрытием. Сейчас здесь занимается почти 2 тысячи человек по 15 видам спорта.

Уже в этом году на базе спорткомплекса в Закамске планируется открыть зал единоборств, секцию кроссфита, американского футбола, а также велоспорта. Реконструкция будет продолжаться вплоть до 2019 года.
Метки: Реконструкция
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