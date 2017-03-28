В Перми состоялся турнир по рукопашному бою памяти Василия Маргелова

Эрик ХАНГИРЯЕВ, в прошлом - солдат-срочник воздушно-десантных войск, этим принципом намерен руководствоваться и в спорте! Потому на краевом турнире по рукопашному бою молодой человек планирует занять исключительно призовое место!



Эрик ХАНГИРЯЕВ, участник турнира имени В.Ф. Маргелова:



- Вы представляете, что человек, который выходит здесь, дерётся, - он понимает, что возможно его ждет победа, а возможно, - какой-то травмоопасный результат боя. И каждый настроен. Каждый принимает это для себя. То есть он перебарывает свой страх. Так же, как солдаты Маргелова, они борются со своим страхом, с тем, что ставит им преграды здесь, внутри.



Преодолеть себя, чтобы в одиночку справиться с целым взводом противника, наши десантники действительно умеют. И рукопашный бой - один из эффективнейших инструментов для воспитания физически подготовленного и выносливого солдата, считает Виталий МАРГЕЛОВ, сын легендарного генерала. Но, чтобы более 60 лет назад доказать это, Маргелову старшему пришлось приложить огромные усилия.



Виталий МАРГЕЛОВ, сын Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова:



- Он, будучи командующим ВДВ в течение многих лет, был президентом Федерации самбо, в то время это было единственным видом спорта такого плана. Потом он постепенно начал внедрять из других видов спорта, которые были запрещены в Советском Союзе.



Соревнования памяти Маргелова в нашем регионе проходят уже в 3-й раз. Для развития этого вида единоборства Пермь - перспективная площадка, отметил глава города Дмитрий САМОЙЛОВ, который лично посетило турнир.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- В нашем муниципальном спортивном комплексе "Победа" мы сразу планировали, что он будет специализироваться на развитии 3-х видов спорта. Это - хоккей, это баскетбол, и это армейский рукопашный бой. И у нас было единственное название у спорткомплекса "Победа", и я хочу пожелать вам и в сегодняшнем турнире, и в жизни только побед!



Первое место среди мужчин в весовой категории до 60 кг занял Эрик Хангиряев. В этот же день участники и почётные гости возложили цветы к монументу "Разорванное братство", - памятнику погибшим в афганской войне.