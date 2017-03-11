В Перми началась подготовка к летней оздоровительной кампании
11 Марта 2017 12:00
В Перми стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании.
В этом году формы получения бюджетной поддержки остаются традиционными. Отличие 2017-го от прошлых лет, лишь в том, что бюджетная поддержка теперь предоставляются только детям, имеющим постоянную регистрацию на территории Перми. Для получения такого рода компенсации необходимо: первое - получить подтверждающий документ о регистрации. Такую выписку родители могут взять в УФМС, срок изготовления справки - 30 календарных дней. Второе - определиться с детским оздоровительным учреждением. Список организаций подходящих по критериям для получения компенсации можно найти на сайте администрации Перми. Третий пункт - справка о доходах семьи. Важно отметить, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях с превышающей величину прожиточного минимума, не предоставляется.
Собранный пакет документов и заявление, до 30 июня подать в департамент социальной политики администрации города. После только приобретение путевки и передача сертификата. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 14 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован.
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