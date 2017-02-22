Сдать нормы ГТО в Перми теперь могут не только дети, но и взрослые

Одиннадцатиклассник Владимир Жеребцов, в списке первых участников. По словам молодого человека, 50-метровка дистанция не из трудных.
Владимир ЖЕРЕБЦОВ, школа №55:
- Я плыл брасом и чувствую себя хорошо. Для меня нормы ГТО это проверка на выносливость, проверка здоровья и сил.
Месячник сдачи нормативов ГТО стартовал в феврале. На сегодня порядка 500 школьников 11 классов уже опробовали свои силы в подтягивании, отжимании, прыжках, метании гранаты, беге на лыжах и сегодня сдают норматив по плаванию.
Людмила ГАДЖИЕВА, заместитель главы администрации Перми:
- Как заявляет законодательство РФ наличие золотого значка ГТО оно дает дополнительные возможности для абитуриентов. У детей есть дополнительный стимул. Мы сейчас хотим с 11-классниками примем, создадим для них все условия, а потом будем брать уже 10 классы, 9 и опускаться на параллель ниже.
Особенность 2017 года в том, что теперь сдать нормы ГТО будет возможность не только у учащихся, но и у взрослого населения Перми.
Василий КУЗНЕЦОВ, директор «Городского спортивно-культурного комплекса»:
- Сейчас мы фиксируем устойчивую динамику роста интереса к комплексу. Количество обращений даже от тех, кто еще не охвачен, выросло в разы. Во-вторых можно фиксировать прогресс в результатах.
Для участия в тестировании нужно лишь оставить заявку на сайте
. Стоит отметить, что участие смогут принять все желающие, имеющие справку-допуск от врача. В списке зарегистрированных участников уже числятся городские государственные служащие.
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