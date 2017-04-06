Прикамский тяжелоатлет поборется за европейское чемпионство

Чусовлянин Артём Окулов сейчас находится в хорватском Сплите. Нынешнее континентальное первенство стало первым крупным международным соревнованием после летних игр в Бразилии, куда поехали россияне. На Олимпиаду их не пустили из-за допинговых разбирательств. Окулов, с безупречной историей взаимоотношений с ВАДА, несколько месяцев не выступал, а с осени ему пришлось форсировать подготовку. Несмотря на это, Президент краевой федерации тяжёлой атлетики считает, что наш земляк будет сражаться в Европе за победу.



Андрей КРАСНОПЁРОВ, президент федерации тяжёлой атлетики Пермского края:



- Артём у нас быстро восстанавливается. Показал себя бойцом и быстро набирает свою форму. Конкурентоспособный. К своим лучшим результатам буквально два-три месяца и готов уже выступать на большом уровне. Соревноваться. Если он едет на Чемпионат Европы, то он обязательно будет биться за высшие награды.



На помост молодому титулованному спортсмену предстоит выйти в четверг вечером, когда пройдут соревнования у мужчин в весовой категории до 85 килограммов.