Прикамские спортсмены возвращаются с Универсиады с медалями
08 Февраля 2017 20:00
Студенты Пермского края завоевали на зимней Универсиаде в Алма-Ате четыре награды. Впрочем, не всех их обладателей в разгар сезона стоит ждать скоро домой.
У конькобежки Анастасии Зуевой, завоевавшей серебро в командной гонке (наши девушки в финале уступили только кореянкам), плотный соревновательный график. Уже на этой неделе ей выступать в Берлине на этапе Кубка мира для спортсменов до 23 лет, а на занятиях в вузе она сможет появиться только в начале марта. Тренер Виктор Сивков считает, что у его воспитанницы характер, подходящий для достижения самых высоких результатов.
Виктор СИВКОВ, старший тренер СДЮСШОР "Орлёнок":
- Настю отличает серьёзное отношение к делу. Целеустремлённая... Успевает учиться, не имеет задолженностей. На педагогической практике её отмечают как умелого специалиста. Перспективы любого спортсмена определяют амбиции. Она стремится. Доказывает это на Кубке мира среди «неосеньоров», ну и сейчас на Универсиаде. Я считаю, что у неё перспектива есть.
Всего честь нашего региона на этой Универсиаде защищали 8 молодых спортсменов. Они приняли участие в соревнованиях конькобежцев, по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу, биатлону. «В медалях», помимо уроженки Кунгура, четверокурсницы Пермского национального педагогического университета Анастасии Зуевой, сразу трое студентов Чайковского государственного института физической культуры: чусовлянки Анастасия Первушина (серебро, могул) и Елизавета Безгодова (параллельный могул); а также Стефания Надымова из Кудымкара (бронза, командные соревнований в прыжках на лыжах с трамплина).
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