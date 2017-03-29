Прикамские моржи заканчивают сезон соревнованиями

В прошлом году Юрий в составе пермского клуба любителей зимнего плавания "Ледокол" занял призовое место на мировом первенстве в Тюмени.



Юрий ГРОДЗИНСКИЙ:



- Это был огромный праздник для нас. Мы пообщались с другими людьми со всей России. Принимали 46 государств, в том числе и Южная Африка, Ямайка. Это и пример для молодёжи. Они смотрят, переживают. Не каждый ведь готов зайти в холодную воду и плавать. К этому нужно идти постепенно.



Март у прикамских моржей - месяц подведения итогов. На этот раз новый вызов - краевой чемпионат по плаванию в Добрянке.



Нина ВОЛОДКИНА, президент клуба любителей зимнего плавания "Ледокол":



- Будем плыть 25 метров, пятьдесят и сто. Самые сильные преодолеют дистанцию сто метров. Будет прорубь на две дорожки. Самые лучшие получат медали.



Для "ледоколовцев" каждый соревновательный выезд это семейный праздник. Самые близкие всегда рядом. Неважно, как далеко нужно добираться до водоёма.



С 2011 года клуб любителей зимнего плавания сотрудничает с депутатом Пермской городской Думы Олегом АФЛАТОНОВЫМ. Совместно готовятся к соревнованиям, решают бытовые проблемы.



Олег АФЛАТОНОВ, депутат Пермской городской Думы:



- Я считаю, надо обязательно помогать, потому что бывают вопросы мелкие, но требующие решения. Вот не было у нас с ними вместе освещения, зима долгая, ночи тёмные, приходят после работы плавать, а ничего не видно. Прорубь вычистили сами, а освещения нужно было. Смогли приобрести прожектор галогеновый, всё сделали. Можно теперь и осветить или какой-нибудь инструмент приобрести для чистки проруби.



Такая совместная работа помогает идти к победам. Что и доказали в очередной раз закамские моржи, заняв призовые места в командном и личном зачётах.