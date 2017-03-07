Пермяки борются за почетные значки ГТО

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Юлия ГРАЦЕЛЕВА, учащаяся Лицея №3:- Спорт мотивирует учиться, мотивирует быть выносливым и тренировать силу воли. И когда не хочется запоминать или еще что-то, можно пойти отвлечься, например, отжаться несколько раз или просто переключиться. Спорт помогает в учебе!Учащиеся школ Индустриального района прошли проверку готовности к труду и обороне. С начала этого года в тестировании приняло участие более 600 старшеклассников. Помимо нормативов, большинство учеников попробовали свои силы в беге на лыжах и плавании. Одна из учениц Анастасия Смородинцева уже получила заветный золотой значок.Сергей САПЕГИН, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми:- Сегодня они имеют возможность получить за выполнение норм ГТО дополнительные баллы на ЕГЭ. Это, безусловно, сыграло мотивирующую роль в этом направлении. Администрация города создает все условия.В этом году в рамках исполнения указа президента впервые в Перми централизованно нормы ГТО будут принимать и у взрослых. В планах за 2017-ый - привлечь к сдаче более 10 тысяч человек.Василий КУЗНЕЦОВ, директор «Городского спортивно-культурного комплекса»:- Думаю, что даже больше. Помимо школьников, нормативы будут сдавать еще и организации. Интересующиеся люди идут серьезным потоком.Учащиеся Мотовилихинского района проверить себя смогут уже 11 марта, в 49-ой школе. Для участия необходимо записаться на тестирование в группе