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Пермяки борются за почетные значки ГТО

07 Марта 2017 10:56
Прыжки в длину с места, подтягивание, отжимание, рывок гири. Нормы ГТО для учащейся третьего лицея Юлии Грацелёвой - это не только физкультура, но и возможность улучшить свои успехи по другим предметам!
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Юлия ГРАЦЕЛЕВА, учащаяся Лицея №3:

- Спорт мотивирует учиться, мотивирует быть выносливым и тренировать силу воли. И когда не хочется запоминать или еще что-то, можно пойти отвлечься, например, отжаться несколько раз или просто переключиться. Спорт помогает в учебе!

Учащиеся школ Индустриального района прошли проверку готовности к труду и обороне. С начала этого года в тестировании приняло участие более 600 старшеклассников. Помимо нормативов, большинство учеников попробовали свои силы в беге на лыжах и плавании. Одна из учениц Анастасия Смородинцева уже получила заветный золотой значок.

Сергей САПЕГИН, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми:

- Сегодня они имеют возможность получить за выполнение норм ГТО дополнительные баллы на ЕГЭ. Это, безусловно, сыграло мотивирующую роль в этом направлении. Администрация города создает все условия.

В этом году в рамках исполнения указа президента впервые в Перми централизованно нормы ГТО будут принимать и у взрослых. В планах за 2017-ый - привлечь к сдаче более 10 тысяч человек.

Василий КУЗНЕЦОВ, директор «Городского спортивно-культурного комплекса»:

- Думаю, что даже больше. Помимо школьников, нормативы будут сдавать еще и организации. Интересующиеся люди идут серьезным потоком.

Учащиеся Мотовилихинского района проверить себя смогут уже 11 марта, в 49-ой школе. Для участия необходимо записаться на тестирование в группе "Вконтакте".
Метки: ГТО Спорт
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