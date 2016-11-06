Пермячка взяла «золото» на Кубке мира по конькобежному спорту в Италии

В субботу, 21 января в итальянском городе Коллальбо состоялся второй этап Кубка мира по конькобежному спорту среди спортсменов до 23 лет, Анастасия заняла первое место на дистанции 3000 метров.



Уже несколько лет подряд Анастасия показывает хорошие результаты на длинных дистанциях. Ранее на третьем этапе Кубка страны на дистанции 3000 метров она заняла 4 место, а на 5000 метрах – стала третьей.



Напомним, третий этап юниорского Кубка мира пройдет 11-12 февраля в Германии.