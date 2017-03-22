Пермячка стала чемпионкой России по фристайлу в могуле
22 Марта 2017 18:10
В Чусовом идёт неделя большого фристайла. Соревнования проводятся на стадионе знаменитой школы олимпийского резерва «Огонёк». Об участниках и организации нам по телефону рассказал Президент краевой федерации этого вида спорта, Заслуженный тренер России Сергей Лазаренко.
Сергей ЛАЗАРЕНКО, президент федерации фристайла Пермского края:
- Подъехало порядка 9-10 регионов. Все регионы, которые развивают фристайл в России. В могуле 20 женщин и 40 мужчин. В акробатике 15 женщин 25 мужчин. Конец сезона, у нас традиционно проходит чемпионат России, т.к. организация хорошая, ну и состояние склонов, позволяющее проводить в это время соревнования. Всё-таки чемпионат страны.
В минувшие выходные сильнейших в акробатике выявляли юниоры, в воскресенье прошёл финал Кубка России по могулу. В женских соревнованиях победу одержала хозяйка трассы Регина Рахимова. Она же во вторник стала чемпионкой страны. У мужчин Кубок у москвича Сергея Волкова. А вот чемпионом в могуле стал пермяк Андрей Махнёв. Завершит программу недели большого фристайла парный могул. Это когда на бугристый склон с трамплинами в очном споре выходят двое.
В акробатике в понедельник первенствовали Александра Орлова из Москвы и Максим Буров, представляющий Московскую и Ярославскую области. Завершит программу недели большого фристайла (в среду и четверг) парный могул. Это когда на бугристый склон с трамплинами в очном споре выходят двое.
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