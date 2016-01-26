На лыжах с фонариком

Из всех доступных городскому жителю лыжных баз "Динамо" - самая ближайшая. Здесь катаются с утра и до позднего вечера.



Юлия ХОХРЯКОВА:



- Ну вообще у меня неподвижный образ жизни, я бухгалтер, а в выходные хочется немножко подвигаться. Вечером мы приезжаем на лыжную базу одеваем лыжи, фонарики и едем кататься. Если не одна, то не страшно, а так бывает...



Одни катаются вслепую, другие берут с собой фонарик. Вечером лыжники похожи на шахтеров. Дальним светом нам поморгал Евгений Юдин. Говорит, на вечернее катание в среднем приходит около 5 таких же смельчаков.



Евгений ЮДИН, лыжник:



- Здесь вообще изначально работал освещение три дня в неделю: в понедельник среду пятницу здесь работали фонари. Их включали зимой после 6, после 7. В зависимости от того, когда наступает темнота. А в этом году здесь просто всё поснимали. Те фонари, что здесь стоят их просто не успели снять вандалы. В этом году освещения нет.



Вечернее катание предпочитают те, кто в силу занятости не может прийти раньше. Вот и ведущий "Погоды в реальном времени" Руслан Пепеляев после работы встает на лыжи с фонариком. У любителей-лыжников просто выбора нет.



Евгений ЮДИН, лыжник:



- У нас в принципе нет трасс с освещением. Есть соседние регионы Удмуртия, где несколько трасс, которые освещены до 10-11 вечера можно спокойно кататься. Не используя никаких вспомогательных средств.



Стоит ли говорить, что гулять в темном лесу - небезопасно. Напрасно мы кружили вокруг фонарных столбов. Их так и не зажгли. Конечно, лыжник лыжнику друг. Но в случае непредвиденной ситуации могут и не успеть помочь. Есть ли шанс, что пермские лыжные базы выйдут из сумрака - об этом мы расскажем в "Вечернем вестнике".