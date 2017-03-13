Максим Решетников поздравил пермский "Амкар" с победой над "Зенитом" (видео)

Максим Геннадьевич посетил раздевалку команды сразу после победного матча 19-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Руководитель региона поздравил игроков пермского клуба "с важной победой"."Мы так страшно нервничали, переживали за вас, концовку такую выдали! Но молодцы — не сломались. Переживали, но вы не дрогнули. Гигантское удовольствие. Все болельщики в Перми сейчас радуются. Молодцы. Спасибо!", - сказал врио губернатора Пермского края Максим Решетников игрокам "Амкара" в раздевалке после матча.

Отметим, что после победы над "Зенитом" пермский клуб с 30-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице.