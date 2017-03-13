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Максим Решетников поздравил пермский "Амкар" с победой над "Зенитом" (видео)

13 Марта 2017 11:00
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поздравил футбольный клуб "Амкар" с победой над "Зенитом" (1:0).
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Максим Решетников поздравил пермский "Амкар" с победой над "Зенитом" (видео)
Максим Геннадьевич посетил раздевалку команды сразу после победного матча 19-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги. Руководитель региона поздравил игроков пермского клуба "с важной победой".

"Мы так страшно нервничали, переживали за вас, концовку такую выдали! Но молодцы — не сломались. Переживали, но вы не дрогнули. Гигантское удовольствие. Все болельщики в Перми сейчас радуются. Молодцы. Спасибо!", - сказал врио губернатора Пермского края Максим Решетников игрокам "Амкара" в раздевалке после матча.


Отметим, что после победы над "Зенитом" пермский клуб с 30-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице.
Метки: Решетников Спорт Амкар Зенит
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