Иван Клочихин из Соликамска выиграл чемпионат Европы по Го
21 Февраля 2017 15:27
Иван Клочихин из Соликамска занял первое место в возрастной категории до 12 лет в юношеском чемпионате Европы по игре Го.
Чемпионат проходил 17-20 февраля в Гренобле (Франция). На него съехалось около 250 игроков из двадцати стран, в категории до 12 лет участвовало 92 юных игрока. Вместе с Иваном в чемпионате участвовал Артемий Пищальников, тоже из Соликамска, он занял десятое место в той же возрастной категории.
Наталья Ковалева, вице-президент Российской федерации Го:
- Иван одержал победу в шести турах чемпионата, выиграв у всех своих соперников из Румынии и Украины. Отмечу, что в юношеских категориях игроки из этих стран вместе с россиянами сильнейшие в Европе. В этом году наша сборная показала лучший результат за все время. Из девяти возможных медалей пять взяли россияне, причем в категории до 20 лет — все три медали. Это результат, который можно только повторить, но не превзойти.
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах.
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