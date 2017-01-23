25 прикамских спортсменов могут поехать на Олимпиаду 2018 года

На сайте министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края уже размещены имена кандидатов в сборную страны. В список спортсменов-кандидатов вошли конькобежец, лыжница, сноубордист, двое двоеборцев, шестеро прыгунов на лыжах с трамплина, семеро саночников и семеро представителей фристайла.



К Олимпиаде 2014 года готовились от Прикамья примерно столько же спортсменов, а приняли участие в Играх в Сочи только восемь человек - Татьяна Иванова, Александр Перетягин, Владимир Махнутин, Владислав Южаков, Александр Смышляев, Регина Рахимова, Сергей Можаев и Евгений Климов.



Ближе к соревнованиям спортсменов-кандидатов ожидает серьезный отбор. Останутся самые сильные. Те, кто покажут высокие результаты на отборочных состязаниях и предварительных стартах.