25 прикамских спортсменов могут поехать на Олимпиаду 2018 года
24 Января 15:21
25 спортсменов из Пермского края могут выступить на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.
На сайте министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края уже размещены имена кандидатов в сборную страны. В список спортсменов-кандидатов вошли конькобежец, лыжница, сноубордист, двое двоеборцев, шестеро прыгунов на лыжах с трамплина, семеро саночников и семеро представителей фристайла.
К Олимпиаде 2014 года готовились от Прикамья примерно столько же спортсменов, а приняли участие в Играх в Сочи только восемь человек - Татьяна Иванова, Александр Перетягин, Владимир Махнутин, Владислав Южаков, Александр Смышляев, Регина Рахимова, Сергей Можаев и Евгений Климов.
Ближе к соревнованиям спортсменов-кандидатов ожидает серьезный отбор. Останутся самые сильные. Те, кто покажут высокие результаты на отборочных состязаниях и предварительных стартах.
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