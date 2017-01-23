(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

25 прикамских спортсменов могут поехать на Олимпиаду 2018 года

24 Января 15:21
25 спортсменов из Пермского края могут выступить на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.
61
На сайте министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края уже размещены имена кандидатов в сборную страны. В список спортсменов-кандидатов вошли конькобежец, лыжница, сноубордист, двое двоеборцев, шестеро прыгунов на лыжах с трамплина, семеро саночников и семеро представителей фристайла.

К Олимпиаде 2014 года готовились от Прикамья примерно столько же спортсменов, а приняли участие в Играх в Сочи только восемь человек - Татьяна Иванова, Александр Перетягин, Владимир Махнутин, Владислав Южаков, Александр Смышляев, Регина Рахимова, Сергей Можаев и Евгений Климов.

Ближе к соревнованиям спортсменов-кандидатов ожидает серьезный отбор. Останутся самые сильные. Те, кто покажут высокие результаты на отборочных состязаниях и предварительных стартах.
Метки: Олимпиада Спорт
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
24 Января