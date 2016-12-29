Живые подарки на Новый год: от кота до грызуна

Анастасия КАЛАБИНА:



- Это был мой кот - Персик. На самом деле животное - это очень хороший подарок. Потому что все вещи могут испортиться, потеряться куда-то. Забыться. А такой подарок действительно душевный. И столько лет он уже с нами живет и радует глаз каждый день.



Психологами давно доказано, что живые подарки вызывают самые яркие эмоции - шок, радость и необыкновенный восторг. Люди всех возрастов, проливают слезы счастья, искренне радуясь новым друзьям. Специалисты утверждают, что сейчас это один из самых оригинальных подарков на Новый год. Буквально за месяц во всех зоомагазинах начинают бронировать животных на любой вкус и кошелек.



Ольга САЮХТАНОВА, продавец-кассир консультант:



- Животных действительно стали покупать чаще. Это не простой бездушный подарок, это живое существо. Берут на самом деле разных: и щенков, и котят, и грызунов. То есть морские свинки, грызуны - это более доступный вариант. Но берут и экзотических. Все больше склоняются к ежикам, птицам.



Главное, подойти к выбору живого подарка с максимальной ответственностью - вы должны быть уверены, что он придётся ко двору. Праздничные эмоции быстро проходят, а любому животному нужны внимание и уход.