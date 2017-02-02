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Женщины в Пермском крае стали позже рожать

02 Февраля 2017 10:35
Россияне начинают рожать детей всё в более зрелом возрасте. За последние семь лет средний возраст рождения первого ребенка увеличился на три года. Если в 2009-м мамами впервые становились в среднем в 22 с половиной года, в 2010 в 23 с половиной, то в 2015-м только в 25-ть лет.
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"У нас средний возраст рождения первого ребенка за последние несколько лет увеличился с 25 до 25 с половиной лет. Этот показатель отражает общемировые тенденции. Но вместе с тем он очень быстро растет", - заявил министр труда и социальной защиты России Максим ТОПИЛИН.
Эксперты уверены, что такая тенденция сохранится. Женщины все больше времени уделяют карьере и не спешат с рождением первого ребенка. 

При этом исследования учетных на этот счет немного разнятся. Специалисты Цюрихского университета подсчитали, что оптимальным возрастом для рождения первенца является промежуток от 25-ти до 35-ти лет. В то же время ученые из Шеффилдского университета выяснили, что если женщина планирует троих и более детей, то первого ребенка лучше родить до 23-х лет, если двоих - до 27-ми, а если в семье планирует лишь одного ребенка, то можно подождать и до 32-ух лет.  
Метки: Рождаемость Дети Возраст
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