Женщины в Пермском крае стали позже рожать

"У нас средний возраст рождения первого ребенка за последние несколько лет увеличился с 25 до 25 с половиной лет. Этот показатель отражает общемировые тенденции. Но вместе с тем он очень быстро растет", - заявил министр труда и социальной защиты России Максим ТОПИЛИН.



Эксперты уверены, что такая тенденция сохранится. Женщины все больше времени уделяют карьере и не спешат с рождением первого ребенка.При этом исследования учетных на этот счет немного разнятся. Специалисты Цюрихского университета подсчитали, что оптимальным возрастом для рождения первенца является промежуток от 25-ти до 35-ти лет. В то же время ученые из Шеффилдского университета выяснили, что если женщина планирует троих и более детей, то первого ребенка лучше родить до 23-х лет, если двоих - до 27-ми, а если в семье планирует лишь одного ребенка, то можно подождать и до 32-ух лет.