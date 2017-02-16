Желающим устроиться на работу в Перми предлагают 6,5 тысяч вакансий

Данные о рынке труда всегда будут браться под сомнения, а в период экономических кризисов — особенно. Ситуация многим не добавляет уверенности в завтрашнем дне, к тому же часто подогревается слухами.



Пермское представительство Федерации независимых профсоюзов ведёт свой мониторинг, но только по предприятиям региона, на которых есть сотрудники, добровольно вступившие в общественное объединение (какой-либо отраслевой профсоюз). Как отмечает Председатель крайсовпрофа Сергей Булдашов, обычно работодатели сокращают в разы меньше персонала от предварительно заявленного.



Сергей БУЛДАШОВ, председатель Пермского крайсовпрофа:



- Последние: «Авигаз», ГШМ, например, и т.д. Там где больше сотни потенциально заявлены. Но, назвав как примеры, на самом деле я оговариваюсь, что у нас опыт показывает, этого постоянного мониторинга, что процент реально реализованных заявок, ну скажем так, процентов 10.



Если сакраментальная фраза «вы уволены» прозвучала в ваш адрес, а вы являетесь членом профсоюза, значит, наедине с проблемой не окажетесь.



Сергей БУЛДАШОВ, председатель Пермского крайсовпрофа:



- В случае если возникает реальная необходимость, наша главная задача, чтобы всё проходило согласно трудового кодекса, чтобы все права, которые есть у работника, были реализованы, чтобы всё юридически было сделано чисто, экономически правильно, без задержки выплат, которые положены по закону.



Трудовая инспекция сможет реально защитить ваши ущемлённые права только в случае, если вы были оформлены официально. На начало февраля Пермский центр занятости предлагал порядка 6.5 тысяч вакансий.