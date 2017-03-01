Завтра в Перми начнут выдавать карты "МИР"

Графический символ рубля, видимый в ультрафиолетовом излучении;

Чип (микропроцессор) золотого или серебряного цвета;

Фирменная голограмма «Мир» с элементом фигурной линзы — при изменении угла наблюдения должна создаваться иллюзия перехода от выпуклой поверхности в центре к ровной по краям голограммы. Также в голограмме присутствует скрытый графический символ рубля.

22 февраля 2017 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, касающийся сроков перевода бюджетной сферы, в том числе пенсионеров, на карты "МИР".Эмиссия первых карты данной платежной системы началась 15 декабря 2015 года. Их стали выпускать Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк и СМП Банк.В оформлении карт «Мир» используется несколько фирменных элементов, гарантирующих безопасность использования, в том числе:Кто получит в Перми первые карты национальной платежной системы "МИР" расскажем 2 марта в "Вечернем Вестнике".