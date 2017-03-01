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Завтра в Перми начнут выдавать карты "МИР"

01 Марта 2017 16:59
Карты национальной платёжной системы "МИР" для пенсионеров начнут выпускать в Перми.
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Завтра в Перми начнут выдавать карты "МИР"
22 февраля 2017 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, касающийся сроков перевода бюджетной сферы, в том числе пенсионеров, на карты "МИР".

Эмиссия первых карты данной платежной системы началась 15 декабря 2015 года. Их стали выпускать Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк и СМП Банк.

В оформлении карт «Мир» используется несколько фирменных элементов, гарантирующих безопасность использования, в том числе:

  • Графический символ рубля, видимый в ультрафиолетовом излучении;
  • Чип (микропроцессор) золотого или серебряного цвета;
  • Фирменная голограмма «Мир» с элементом фигурной линзы — при изменении угла наблюдения должна создаваться иллюзия перехода от выпуклой поверхности в центре к ровной по краям голограммы. Также в голограмме присутствует скрытый графический символ рубля.

Кто получит в Перми первые карты национальной платежной системы "МИР" расскажем 2 марта в "Вечернем Вестнике".
Метки: Карта мир Пенсионный фонд
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