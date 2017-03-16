Защита прав потребителей: что пишут в книгах жалоб

Вот говорят, одним "спасибо" сыт не будешь. Но это не про них. Пермский общепит держит книгу предложений у кассы. Чтение таких отзывов поднимает аппетит. Пишут благодарности за гостеприимство педагоги, инженеры-технологи и даже сотрудники цирка. Кто бы мог подумать, что наши столовые не уступают столичным.



Больше всего предложений поступает тем, кто предоставляет услуги: ремонт и пошив. Вот здесь пермяки не скупятся на слова. Целые письма пишут.



Раиса АБДУЛОВА, сотрудник ателье:



- Пишут свои пожелания, пишут и претензии нам. Мы с этим работаем. Созваниваемся. Если с нашей стороны есть изъяны, мы созваниваемся, переделываем вещи!



Одни клиенты предлагают выписать премию, другие - наоборот - оштрафовать. В любом случае, книга жалоб и предложений - это документ. Как правильно пожаловаться? Это еще та наука. Потребитель должен оставить адрес и контактный телефон. Правда, как показывает практика, обратная связь, зачастую отсутствует. Написать продавцу - все равно, что отправить письмо деду морозу. Если он ответит Вам лично, это будет чудо.