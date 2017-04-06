За нежелание работать - в колонию на 2 недели
06 Апреля 2017 13:25
13 дней в колонии-поселении. Такое наказание получил кунгуряк за то, что уклонялся от обязательных работ.
Ранее житель прикамского города был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 160 УК РФ – присвоение вверенного имущества. За что должен был трудиться 140 часов на благо общества бесплатно. В феврале-марте он злостно уклонялся от отбывания наказания: неоднократно, без уважительных причин не выходил на работы, сообщает местная газета "Искра".
Мировым судьей рассмотрено представление Кунгурского филиала уголовно–исполнительной инспекции ФСИН России по Пермскому краю о замене мужчине наказания на более строгое. В соответствии с частью 3 ст. 49 УК РФ теперь Фемида лишила свободы виновного на 13 дней, из расчета один день за каждые восемь часов исправительных работ.
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