За 4 дня полицейские Прикамья доставили в ОВД более 200 несовершеннолетних

Основания были разные. Примерно каждого четвёртого задерживали поздним вечером или в ночное время. В подразделении полиции, которое занимается предупреждением подростковой преступности, ситуацию объясняют тем, что сейчас многие школьники предоставлены сами себе.



Татьяна КАНДАКОВА, заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Пермскому краю:



- Для нашего подразделения, безусловно, работы добавляется. Это обозначено объективными причинами: если подростки не в школе, у них больше свободного времени. Может быть, некоторые себе не находят занятия, поэтому находятся на улице. Родители на работе. Где-то безнадзорность, бесконтрольность.



По закону ребёнок в возрасте до 16-ти лет не имеет права находиться без сопровождения взрослого в любых общественных местах после 22 часов. За нарушение данной нормы Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены санкции: предупреждение или штраф до 500 рублей.